BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089327 0,32
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.
15.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:55
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089327
|0,32
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051622
|0,31
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020052
|0,31
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086221
|0,30
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071056
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016167
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018302
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037974
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037479
|1,21
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057351
|1,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066985
|0,70
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043671
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021920
|0,96
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030829
|0,90
|VEM Katkı EYF
|0,018249
|0,65
|HEM Katkı EYF
|0,018074
|0,65
|ZEM Katkı EYF
|0,019373
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029305
|1,25
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020347
|1,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032371
|0,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046044
|0,93
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024478
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050106
|0,41
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030638
|0,40
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051978
|0,39
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049865
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048847
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027326
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030271
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023794
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064628
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068426
|0,03
Kaynak: AA
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