BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060962 0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
10.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:33

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060962 0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013015 0,14
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070399 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054533 0,12
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066269 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018229 0,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016112 0,2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037344 1,53
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043295 1,34
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036199 1,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076054 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076013 0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021732 1,27
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026341 0,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,161243 0,78
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089624 0,7
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,069067 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044965 0,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031603 0,69
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,0286 0,51
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019859 0,51
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018201 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049747 0,26
HEM Altın Katılım EYF 0,030419 0,22
VEM Altın Katılım EYF 0,051604 0,2
ZEM Altın Katılım EYF 0,049505 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048621 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027289 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068451 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068336 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069305 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070029 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Cüneyt Arkın Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Gökhan Töre Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Abdullah Özadalı
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:04:00. #1.14#
title