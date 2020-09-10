BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060962 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: