BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,047672 0,67 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,089953 0,35 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,064715 0,32 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067101 0,30 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047914 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014405 0,85 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031131 0,48 VEM Birinci Değişken EYF 0,042481 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113532 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,020802 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026746 0,65 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029147 0,03 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013467 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048369 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048504 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050025 0,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030105 0,94 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015245 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062372 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064378 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068258 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068440 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024609 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA