BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,047672 0,67
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,089953 0,35 ...
01.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:23
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,047672
|0,67
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,089953
|0,35
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,064715
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,067101
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047914
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014405
|0,85
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031131
|0,48
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,042481
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,113532
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,020802
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026746
|0,65
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029147
|0,03
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013467
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048369
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048504
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050025
|0,94
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030105
|0,94
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015245
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062372
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064378
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068258
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068440
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024609
|0,03
Kaynak: AA