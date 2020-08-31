BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0840280,55 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0871380,53 Cigna Finans Em.
31.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:25
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,084028
|0,55
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,087138
|0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010747
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072414
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067313
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015897
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037444
|1,08
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043372
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018699
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017910
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018604
|0,46
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017773
|0,45
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019049
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013139
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049184
|0,48
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030072
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051013
|0,41
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048924
|0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015955
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069084
|0,10
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026281
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068112
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064950
|0,10
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023699
|0,09
Kaynak: AA