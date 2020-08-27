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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024339 0,14
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
27.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:11

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024339 0,14
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032206 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010671 0,09
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066821 0,09
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050617 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018035 0,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015861 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056283 2,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086780 1,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036178 0,83
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106444 0,78
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122183 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112814 0,59
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,082755 0,57
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089713 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,161310 0,50
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013321 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028280 0,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019631 0,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030923 0,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044002 0,37
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027191 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068993 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068026 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062283 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024576 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068163 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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