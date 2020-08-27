BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024339 0,14
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.
27.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:11
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024339
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032206
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010671
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,066821
|0,09
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050617
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018035
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015861
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056283
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086780
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036178
|0,83
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,106444
|0,78
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,122183
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112814
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,082755
|0,57
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089713
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,161310
|0,50
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013321
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028280
|0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019631
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030923
|0,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044002
|0,37
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027191
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068993
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068026
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062283
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024576
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068163
|0,03
Kaynak: AA