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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078315 2,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
10.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078315 2,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,119080 2,26
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105014 2,24
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120547 2,21
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,081080 2,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017850 1,31
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015621 1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054469 3,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036438 3,17
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083778 2,96
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019178 2,46
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040655 2,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020816 2,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,155184 2,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,108540 2,26
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,086297 2,20
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025591 1,91
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019120 3,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027522 3,02
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042262 2,98
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029683 2,84
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026298 1,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031420 2,17
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047374 2,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050462 2,16
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049885 2,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052222 2,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071855 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067905 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069478 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068115 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064067 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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