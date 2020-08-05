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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115060 1,01
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
05.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:15

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115060 1,01
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116353 0,93
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078197 0,88
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075837 0,75
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040738 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034643 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,149507 1,88
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083211 1,75
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104769 1,71
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028923 1,58
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064176 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013039 0,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025118 0,05
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025236 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028919 0,79
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047307 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049028 0,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015375 0,75
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043211 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062026 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022322 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067069 0,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023580 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071784 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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