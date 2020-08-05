BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115060 1,01
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
05.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:15
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,115060
|1,01
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116353
|0,93
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,078197
|0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075837
|0,75
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040738
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034643
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,149507
|1,88
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,083211
|1,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,104769
|1,71
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028923
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,064176
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013039
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025118
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025236
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028919
|0,79
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047307
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049028
|0,76
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015375
|0,75
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043211
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062026
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022322
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067069
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023580
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071784
|0,02
Kaynak: AA