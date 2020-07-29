BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078996 0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065949 0,28 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082469 0,25 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085164 0,16 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,064905 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040388 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034666 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013854 1,30 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028333 0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020714 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,023942 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040658 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025172 0,59 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013010 0,07 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025006 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046021 0,66 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028131 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047682 0,57 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045732 0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043906 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061938 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067746 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024438 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063914 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069316 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA