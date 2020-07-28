BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078700 1,00 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082265 0,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,046476 0,60 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,064874 0,55 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083396 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018373 0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015662 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042257 1,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072658 0,93 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027302 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034642 0,71 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040048 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020673 1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082989 1,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148788 1,17 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104076 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020930 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021468 2,12 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030902 2,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032644 1,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046419 1,97 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027988 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043668 2,47 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044674 2,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027707 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,046081 2,44 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044532 2,43 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067732 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064525 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071675 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022287 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066965 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA