BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078700 1,00
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
28.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:25
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,078700
|1,00
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082265
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,046476
|0,60
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,064874
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,083396
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018373
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015662
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042257
|1,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,072658
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,027302
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034642
|0,71
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040048
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020673
|1,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,082989
|1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,148788
|1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,104076
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020930
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,021468
|2,12
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,030902
|2,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032644
|1,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046419
|1,97
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027988
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043668
|2,47
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044674
|2,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027707
|2,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046081
|2,44
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044532
|2,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067732
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064525
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071675
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022287
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066965
|0,02
Kaynak: AA