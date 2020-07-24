BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044916 0,81
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
24.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044916
|0,81
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080754
|0,76
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,083471
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063752
|0,74
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,078664
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018292
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015643
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,027042
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,043979
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,093050
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041745
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082433
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,025334
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026685
|0,55
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,092589
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053956
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071167
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045278
|1,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031837
|1,46
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020906
|1,13
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,030100
|1,12
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026131
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044281
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027076
|0,93
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042264
|0,92
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,045913
|0,91
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044035
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024414
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067888
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063852
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068598
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061879
|0,04
Kaynak: AA