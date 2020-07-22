BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103943 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103943 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077855 0,81 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041521 0,80 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118674 0,79 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079912 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040737 2,30 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034887 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,151096 1,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,084131 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,105496 1,27 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,092212 0,87 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028387 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025015 0,21 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013567 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043050 0,56 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026323 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042021 0,56 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044634 0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041062 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023516 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067580 0,02 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068560 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026079 0,02 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026988 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA