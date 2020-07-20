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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063448 0,29
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
20.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:48

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063448 0,29
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033992 0,28
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072059 0,26
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051853 0,25
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068527 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018194 0,15
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015620 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039455 0,76
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041543 0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071837 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038169 0,55
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033863 0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020202 0,69
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019687 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020506 0,60
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018715 0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019431 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020625 0,85
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029697 0,83
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044550 0,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031311 0,54
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032908 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026979 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064425 0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029895 0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061824 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023509 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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