BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063448 0,29
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.
20.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063448
|0,29
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033992
|0,28
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072059
|0,26
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051853
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068527
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018194
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015620
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039455
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041543
|0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,071837
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038169
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033863
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020202
|0,69
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019687
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020506
|0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018715
|0,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019431
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020625
|0,85
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029697
|0,83
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044550
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031311
|0,54
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032908
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026979
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064425
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029895
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061824
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023509
|0,06
Kaynak: AA