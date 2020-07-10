BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076499 0,51 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080008 0,48 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045550 0,36 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063670 0,23 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044545 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039699 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028209 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104784 0,41 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083614 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150143 0,33 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013613 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024712 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025986 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043219 1,20 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041769 1,19 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041305 1,19 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039187 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068400 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067420 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067492 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067687 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063662 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA