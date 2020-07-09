BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024328 0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
09.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024328
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022631
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024989
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,070178
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015628
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034169
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037080
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091367
|0,09
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039349
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020395
|0,67
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020576
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041096
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013601
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,019920
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024693
|0,03
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013568
|0,02
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028606
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042436
|0,50
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025944
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043985
|0,48
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040428
|0,48
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042163
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022203
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026014
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067404
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023458
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068383
|0,03
Kaynak: AA