BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076170 0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079695 0,67 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045541 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,092086 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,085770 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017987 0,53 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015562 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056908 3,29 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038468 2,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040127 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033275 1,57 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042836 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089978 1,46 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082483 1,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148449 1,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,103394 1,34 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026069 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019976 2,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028774 2,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042710 1,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030040 1,97 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032465 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024302 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063564 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022174 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061617 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067392 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA