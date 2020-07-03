BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076170 0,68
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
03.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:46
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076170
|0,68
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079695
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045541
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,092086
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,085770
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017987
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015562
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056908
|3,29
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038468
|2,46
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040127
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033275
|1,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,042836
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,089978
|1,46
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,082483
|1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,148449
|1,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,103394
|1,34
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026069
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019976
|2,09
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028774
|2,08
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042710
|1,99
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030040
|1,97
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032465
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024302
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063564
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022174
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061617
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067392
|0,02
Kaynak: AA