BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075867 0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
30.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:11
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075867
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079375
|0,36
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,070174
|0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078037
|0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,078073
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017883
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015509
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038999
|2,02
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080734
|1,67
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080866
|1,66
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083302
|1,39
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021295
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023656
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070278
|0,90
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029825
|0,81
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,132551
|0,77
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,022429
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029234
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041535
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024788
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024757
|0,33
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027931
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041833
|0,37
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025574
|0,36
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039861
|0,36
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038196
|0,36
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041572
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061584
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024288
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067281
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063528
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026870
|0,02
Kaynak: AA