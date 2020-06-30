HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075867 0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
30.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:11

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075867 0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079375 0,36
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,070174 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078037 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,078073 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017883 0,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015509 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038999 2,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080734 1,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080866 1,66
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083302 1,39
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023656 1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070278 0,90
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029825 0,81
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,132551 0,77
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,022429 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029234 0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041535 0,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024788 0,44
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024757 0,33
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027931 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041833 0,37
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025574 0,36
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039861 0,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038196 0,36
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041572 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061584 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024288 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067281 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063528 0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026870 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü Ekonomi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz Ekonomi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu Ekonomi
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı Ekonomi
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü Ekonomi
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Ekonomi
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için...
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun...
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Adnan Menderes Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Alişan Cenk Eren Safiye Soyman
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:14:41. #1.15#
title