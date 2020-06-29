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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118688 0,92
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
29.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:33

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118688 0,92
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079812 0,92
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077713 0,90
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103692 0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041410 0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017796 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035525 1,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038228 0,95
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053996 0,81
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086107 0,67
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025716 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088588 0,71
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019763 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,145833 0,64
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,081051 0,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,101721 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019332 0,40
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027847 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017229 0,20
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015546 0,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029072 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029769 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067268 0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061570 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068246 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063516 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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