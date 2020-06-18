BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084542 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084542 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012236 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077952 0,59 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104149 0,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080113 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017527 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084086 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034312 0,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037379 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032620 0,21 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,105376 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019542 0,96 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,024198 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018146 0,40 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019443 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040059 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019127 0,82 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027552 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028805 0,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040958 0,62 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024530 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022109 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064012 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067388 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024229 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063376 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA