HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081749 1,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:49

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081749 1,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045392 1,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103573 1,40
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079619 1,36
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118575 1,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017516 0,88
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015280 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037890 3,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037278 1,70
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034137 1,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066133 1,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,105208 1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088271 2,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144407 2,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080121 2,45
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100584 2,40
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027239 1,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018972 1,64
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027331 1,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040706 1,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028614 1,15
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031706 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024698 0,83
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040539 0,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039698 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041069 0,83
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037253 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023356 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067103 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067186 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068080 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068746 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak Ekonomi
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Ekonomi
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk İlaç Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:52:39. #1.14#
title