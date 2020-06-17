BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081749 1,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081749 1,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045392 1,41 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103573 1,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079619 1,36 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118575 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017516 0,88 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015280 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037890 3,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037278 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034137 1,50 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066133 1,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,105208 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088271 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144407 2,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080121 2,45 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100584 2,40 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027239 1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018972 1,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027331 1,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040706 1,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028614 1,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031706 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,024698 0,83 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040539 0,83 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039698 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041069 0,83 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037253 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023356 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067103 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067186 0,02 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068080 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068746 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA