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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020692 0,16
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
16.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:50

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020692 0,16
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034051 0,15
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063582 0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061203 0,15
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050720 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082845 0,02
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024824 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017697 0,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019318 0,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019458 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018594 0,23
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019295 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024253 0,69
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015588 0,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028289 0,15
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024431 0,13
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040234 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024220 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029688 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061413 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067089 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025896 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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