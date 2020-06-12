BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042611 0,26
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
12.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:45
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042611
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068724
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011055
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030640
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020688
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033835
|0,29
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051403
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019041
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,019228
|0,54
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017633
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013468
|0,42
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021015
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012665
|0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020278
|0,13
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028251
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039891
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024382
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040674
|0,77
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024854
|0,75
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038724
|0,74
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040371
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042129
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067043
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026779
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063307
|0,01
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023337
|0,01
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061369
|0,01
Kaynak: AA