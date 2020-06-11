BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079627 0,63 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076198 0,62 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045410 0,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063375 0,27 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081866 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017422 0,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015194 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051352 1,17 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036486 1,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082436 1,10 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078738 0,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020127 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018887 1,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,079961 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144061 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100361 0,84 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027145 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026709 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018542 0,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039845 0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028025 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031379 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040599 0,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024416 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039246 0,90 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038828 0,90 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040074 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067310 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063298 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029665 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025877 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022084 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA