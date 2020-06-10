BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050555 0,04 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065256 0,03 AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050555 0,04 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065256 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022463 0,03 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024835 0,02 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069888 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026932 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,099526 0,43 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,079224 0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,142744 0,36 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019163 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024022 0,34 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024784 0,27 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024321 0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024323 0,15 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012635 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040028 0,79 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024457 0,79 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039716 0,78 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038099 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040234 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061354 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067012 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068002 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024198 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022080 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA