BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079408 1,30 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075939 1,29 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045251 1,21 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081525 1,09 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041232 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017406 0,48 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015177 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038617 3,41 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033407 3,20 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020156 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024937 0,96 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033722 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063461 2,02 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017766 1,78 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088456 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,025463 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068055 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024571 0,11 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016915 0,11 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024257 0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023921 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013487 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040209 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038871 0,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024183 0,32 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036484 0,32 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038458 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063259 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067268 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022071 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029647 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024188 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA