BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083094 1,19 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083094 1,19 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,082677 0,79 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,119360 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043679 0,74 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078584 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015104 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025027 0,84 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040534 0,60 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026925 0,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104399 0,25 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120409 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087147 0,77 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017456 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039635 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,098219 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018073 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024543 0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039742 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018523 0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027955 0,19 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026685 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026747 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029631 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061293 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066946 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025849 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA