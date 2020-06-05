BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083094 1,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.
05.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:15
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,083094
|1,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,082677
|0,79
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,119360
|0,77
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,043679
|0,74
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,078584
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015104
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025027
|0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040534
|0,60
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026925
|0,30
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,104399
|0,25
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120409
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,087147
|0,77
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017456
|0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,039635
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,098219
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018073
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024543
|0,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039742
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018523
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027955
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026685
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026747
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029631
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061293
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066946
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025849
|0,02
Kaynak: AA