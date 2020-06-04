BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078026 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078026 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115111 1,15 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101598 1,13 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116222 1,13 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080090 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017326 0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015085 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037665 2,31 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032705 1,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081674 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040291 1,09 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024819 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062092 1,05 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,086485 1,04 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,077221 0,76 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,050089 0,73 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013209 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027901 0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039652 0,90 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026636 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018486 0,87 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015533 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063208 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067220 0,01 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061281 0,01 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024171 0,01 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067924 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA