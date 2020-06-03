BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042950 0,58 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042950 0,58 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079223 0,51 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,081571 0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,077135 0,46 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075173 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017260 0,35 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015078 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032245 2,69 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036814 2,01 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028616 1,12 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121770 1,11 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097970 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085597 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061448 0,68 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022439 0,66 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013125 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067386 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023969 0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027632 0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039297 0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020275 0,32 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024192 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023304 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024168 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063851 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029623 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070938 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA