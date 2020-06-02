BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077556 1,76
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.
02.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:59
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077556
|1,76
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077527
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074499
|1,64
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042843
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,072829
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017199
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015047
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035343
|2,36
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036090
|2,21
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033025
|2,06
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031399
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,057958
|1,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018656
|2,82
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018475
|2,78
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019803
|2,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018760
|2,69
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018191
|2,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039075
|1,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027469
|1,40
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018301
|1,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026369
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023817
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024753
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041153
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039782
|0,65
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012593
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039358
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067198
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023299
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070924
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067024
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024163
|0,02
Kaynak: AA