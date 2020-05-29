BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073118 0,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076467 0,58 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061533 0,40 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042933 0,35 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,058132 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014808 0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017026 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035530 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024024 0,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027818 0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056912 0,60 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,118403 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026469 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,095624 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137528 0,62 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076313 0,61 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084162 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023317 0,77 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024549 0,43 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012598 0,22 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024199 0,12 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013437 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040121 1,16 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038488 1,16 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040427 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040647 1,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024448 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023278 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067137 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024142 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063780 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070856 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA