BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073118 0,70
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
29.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073118
|0,70
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076467
|0,58
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,061533
|0,40
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042933
|0,35
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,058132
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014808
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017026
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035530
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024024
|0,70
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027818
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,056912
|0,60
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,118403
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026469
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,095624
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,137528
|0,62
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076313
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,084162
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023317
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024549
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012598
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024199
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013437
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040121
|1,16
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038488
|1,16
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040427
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040647
|1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024448
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023278
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067137
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024142
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063780
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070856
|0,03
Kaynak: AA