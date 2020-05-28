BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076023 0,54
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.
28.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:59
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076023
|0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010945
|0,38
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042165
|0,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072608
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067975
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016998
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014769
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035183
|3,66
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034901
|3,07
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032501
|2,04
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019258
|2,02
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,025875
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,083682
|1,48
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,076097
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024633
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,065839
|0,99
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021856
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027106
|1,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038514
|1,63
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018192
|1,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026206
|1,55
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031017
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022025
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026707
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061202
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066844
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063113
|0,03
Kaynak: AA