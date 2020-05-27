BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022379 0,14 Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022379 0,14 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042013 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023687 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078152 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035769 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014725 0,16 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016860 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031852 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030364 0,88 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023721 0,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078107 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,038374 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059831 0,82 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018761 0,74 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023539 0,65 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,075321 0,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023812 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026665 0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037897 0,59 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023988 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016729 0,34 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024755 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029576 0,10 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022019 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063749 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066827 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063097 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA