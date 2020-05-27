BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022379 0,14
Garanti Em. Hay. K.B.A.
27.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:31
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022379
|0,14
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042013
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023687
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,078152
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035769
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014725
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016860
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031852
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030364
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023721
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078107
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,038374
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,059831
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018761
|0,74
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,023539
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,075321
|0,54
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,023812
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026665
|0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,037897
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,023988
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016729
|0,34
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,024755
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029576
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022019
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063749
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066827
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063097
|0,10
Kaynak: AA