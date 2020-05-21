BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043094 1,20 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043094 1,20 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080351 1,20 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077735 1,15 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033093 1,14 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,079903 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016814 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048703 1,70 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034528 1,34 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030332 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031626 0,94 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033810 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017875 0,98 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017707 0,97 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018980 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018013 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137458 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017916 0,67 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025798 0,63 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030805 0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037495 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026342 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023237 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070743 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029537 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067017 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063668 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA