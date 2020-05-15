BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020268 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020268 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029960 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059706 0,08 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,030702 0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067022 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032674 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018377 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018616 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,019879 0,24 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,018681 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018671 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027842 0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013363 0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024201 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014912 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040799 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041358 0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024883 0,78 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039993 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042565 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066930 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024069 0,02 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067641 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068325 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029497 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA