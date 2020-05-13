BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,114624 0,60 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,114624 0,60 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100068 0,57 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076914 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113283 0,56 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074856 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016653 0,92 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014733 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032216 2,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061019 2,47 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030334 2,16 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018478 2,10 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072272 2,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017054 1,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018069 1,39 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021103 1,32 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012541 1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,063864 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017020 2,92 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024491 2,92 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035863 2,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025179 2,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030095 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029483 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066007 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061011 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066624 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025727 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA