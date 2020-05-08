HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
08.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:34

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066884 0,79
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066884 0,79
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,051760 0,78
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056646 0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,083316 0,67
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,089594 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014896 0,78
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016575 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074699 1,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035325 1,12
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030975 1,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031601 0,75
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059872 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096554 1,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,077203 1,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138886 1,33
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017582 1,27
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027024 1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026019 1,26
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016368 0,66
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023552 0,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012625 0,33
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024796 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038506 0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042486 0,46
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041911 0,46
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040617 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041086 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029453 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060953 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062846 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070553 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066550 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu Ekonomi
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Ekonomi
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Ekonomi
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Pınar Altuğ Ersin Korkut Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 14:53:27. #1.15#
title