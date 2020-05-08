BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
08.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066884 0,79
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,066884
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,051760
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,056646
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,083316
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,089594
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014896
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016575
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074699
|1,33
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035325
|1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030975
|1,08
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031601
|0,75
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,059872
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,096554
|1,40
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,077203
|1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,138886
|1,33
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017582
|1,27
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027024
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026019
|1,26
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016368
|0,66
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023552
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012625
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024796
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038506
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042486
|0,46
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041911
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040617
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041086
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029453
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060953
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062846
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070553
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066550
|0,02
Kaynak: AA