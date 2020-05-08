BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066884 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066884 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,051760 0,78 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056646 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,083316 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,089594 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014896 0,78 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016575 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074699 1,33 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035325 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030975 1,08 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031601 0,75 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059872 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096554 1,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,077203 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138886 1,33 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017582 1,27 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027024 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026019 1,26 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016368 0,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023552 0,65 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012625 0,33 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024796 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038506 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042486 0,46 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041911 0,46 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040617 0,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041086 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029453 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060953 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062846 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070553 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066550 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA