BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
07.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,082251 1,11
Garanti Em. Hay. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,082251
|1,11
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,066361
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,056258
|0,62
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073127
|0,62
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076070
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014780
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073720
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030644
|0,25
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018290
|0,14
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018919
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071544
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017361
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,095220
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,137062
|1,08
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076163
|1,06
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026732
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025694
|1,05
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012583
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024246
|0,24
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027767
|0,21
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,023080
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042290
|1,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025448
|1,35
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040897
|1,35
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041718
|1,34
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,045121
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060940
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026592
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066539
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062835
|0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067530
|0,01
Kaynak: AA