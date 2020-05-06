BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075090 1,28

Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.