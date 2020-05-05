BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072559 0,93 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075470 0,88 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061596 0,40 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074948 0,32 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,042805 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030149 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016949 0,58 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,019220 0,08 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,072432 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,028358 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,065322 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025284 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021922 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070524 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029440 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068193 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066642 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA