BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074412 0,82 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074412 0,82 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080667 0,81 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057486 0,69 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032936 0,61 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074672 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014583 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034791 2,65 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030614 2,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019628 1,16 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082477 0,99 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022563 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059691 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038877 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024645 0,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035120 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016632 0,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023931 0,73 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013301 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067404 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062722 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063376 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066415 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025656 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA