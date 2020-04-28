BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032736 1,97
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057093 1,76
Garanti Em. Hay.
28.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032736
|1,97
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,057093
|1,76
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,114827
|1,65
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,042438
|1,64
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071423
|1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016658
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014545
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031958
|3,65
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074555
|3,27
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024001
|3,00
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,123287
|2,83
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018658
|2,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021313
|2,27
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016796
|2,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,092712
|2,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,133875
|2,10
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,074515
|2,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023757
|3,27
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016504
|3,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034817
|3,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024423
|3,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016615
|2,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029381
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021879
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066389
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066518
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066674
|0,02
Kaynak: AA