BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0411993,83Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0427583,71Allianz Yaşam ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041199 3,83 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042758 3,71 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076595 3,70 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032966 3,55 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019577 3,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016315 1,03 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014297 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046837 1,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070445 1,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029938 1,67 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029859 1,55 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022746 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017548 5,97 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017384 5,95 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018641 5,94 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019222 5,73 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018193 5,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015430 2,25 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022209 2,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032925 2,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023141 2,05 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015620 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066358 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067906 0,11 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067215 0,10 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025585 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063201 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA