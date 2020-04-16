BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

NN Hay. Em. Değ. EYF 0,059117 0,81 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,063192 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. İki.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,059117 0,81 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,063192 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,049438 0,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069301 0,56 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072030 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037567 0,45 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,025240 0,43 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015884 0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013253 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088033 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024252 1,20 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012353 0,48 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012974 0,05 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023612 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036901 0,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013158 0,59 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039821 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040410 0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024317 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062448 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070135 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023881 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066218 0,02 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023023 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA