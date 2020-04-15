BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011239 1,51
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
15.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:58
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011239
|1,51
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094569
|1,23
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,058642
|0,80
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071644
|0,75
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068913
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016177
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014154
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030450
|3,95
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018737
|2,76
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018114
|2,76
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070795
|2,75
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,053977
|2,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,127633
|2,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,087900
|2,30
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,071088
|2,24
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,025131
|2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028975
|2,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031873
|2,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022374
|2,60
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021508
|2,20
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014950
|2,19
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015279
|1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036667
|2,38
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041516
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038096
|1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039007
|1,05
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039588
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067752
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066203
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060587
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070117
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065543
|0,02
Kaynak: AA