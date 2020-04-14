BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071108 1,89 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071108 1,89 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056875 1,85 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070163 1,77 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040667 1,68 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093421 1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014048 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029292 2,35 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029937 0,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033801 0,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067633 0,29 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022651 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037216 1,14 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015269 1,05 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,017193 0,95 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020901 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085923 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023735 1,04 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021044 1,00 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014629 0,99 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015074 0,78 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021808 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035815 1,98 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,039760 1,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,023926 1,54 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012211 1,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038446 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067048 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063051 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025524 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023014 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023870 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA