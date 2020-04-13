BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070041 2,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070041 2,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040409 2,21 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072821 2,15 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,074831 2,11 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,108330 1,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016041 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028619 2,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044385 1,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025969 0,60 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,110737 0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,052716 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016929 1,20 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016769 1,18 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017978 1,18 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018545 1,14 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018340 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014486 0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020835 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021645 0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030836 0,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018002 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,040268 0,58 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,037864 0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,023563 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,039156 0,47 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,037134 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066165 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063026 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023861 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060556 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067712 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA