BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073507 1,33
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073507
|1,33
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067585
|1,24
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036567
|1,19
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070417
|1,15
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,072555
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013927
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015755
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029592
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026941
|1,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,073964
|1,20
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,099280
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064835
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016306
|2,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,056176
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014756
|0,83
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011760
|0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036455
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030378
|1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021314
|1,41
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014264
|1,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020513
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014839
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,012679
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,038879
|0,30
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,037249
|0,30
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,023396
|0,30
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,041523
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060499
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066012
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070013
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065450
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023837
|0,02
Kaynak: AA