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Aviva, Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022059 0,08
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

06.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022059 0,08
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024437 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022948 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015397 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026521 1,50
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031182 1,38
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033588 0,61
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020797 0,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063112 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023493 0,90
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064919 0,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,080577 0,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,116438 0,78
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026836 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014312 0,87
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019552 0,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013583 0,68
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023497 0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015282 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,022620 1,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,037591 1,85
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,036352 1,85
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,011553 1,84
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,036510 1,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023822 0,08
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025474 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066054 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067601 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029191 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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