BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022940 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022940 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022042 0,02 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024420 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013655 0,36 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015388 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027771 2,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026129 1,31 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030757 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033385 1,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020723 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015824 1,18 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011473 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058915 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016205 0,49 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019161 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013491 0,22 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011936 0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019418 0,20 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017851 0,18 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025896 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,035403 0,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,035005 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,012060 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036907 0,08 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022473 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062246 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066866 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026364 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022952 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065920 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA