BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,061448 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
02.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,061448
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,048028
|0,28
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067378
|0,13
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069933
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022037
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041556
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020511
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033000
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018608
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014295
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035870
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021627
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,042741
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023366
|1,03
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025853
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011912
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023209
|0,12
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017819
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033445
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,038025
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,035822
|0,38
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,034974
|0,37
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,035664
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062228
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069907
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021711
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065349
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025449
|0,03
Kaynak: AA