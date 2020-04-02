BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,061448 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,061448 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,048028 0,28 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067378 0,13 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069933 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022037 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041556 0,41 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020511 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033000 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018608 0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014295 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035870 0,33 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021627 0,32 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,042741 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023366 1,03 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025853 0,24 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011912 0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023209 0,12 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017819 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033445 0,44 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,038025 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035822 0,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,034974 0,37 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035664 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062228 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069907 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021711 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065349 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025449 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA