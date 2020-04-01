BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010917 0,99 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010917 0,99 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,052091 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067663 0,97 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070227 0,97 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104677 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015396 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025542 3,60 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030973 3,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041388 2,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063702 2,84 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027695 1,89 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,081126 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,117761 1,96 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,065601 1,94 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,042658 1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013547 2,37 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019504 2,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020357 2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028858 2,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014242 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,012008 0,21 NN Hay. Em. Altın EYF 0,022111 0,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,035244 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036744 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036264 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065885 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066830 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069887 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023792 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060389 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA